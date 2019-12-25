Выплату на приобретение масок и перчаток получили более 1,8 млн петербуржцев

Единовременную выплату в 800 рублей получили льготные категории граждан.

В Смольном сообщили о том, что город выплатил денежные средства на приобретение средств индивидуальной защиты тем, кому это полагалось. Всего единовременную выплату получили 1,8 млн человек.

Денежная выплата в размере 800 рублей полагалась получателям пенсий, малообеспеченным семьям с детьми, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, в которых воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка.

Всего из резервного фонда города было выделено на эти нужды 1,4 млрд рублей.

Ранее Piter.TV узнал, что большинство петербуржцев ждут раздачи бесплатных масок от правительства города.

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