Опрос: большинство петербуржцев ждут раздачи бесплатных масок от правительства города

С 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим. С этого момента прошло полторы недели. Мы решили узнать, во сколько обошлось обязательство носить маски на улицах города.
Суммы колеблются от 150 до 3000 тысяч рублей. Такой разброс связан с тем, что ряд горожан продолжает соблюдать самоизоляцию, из-за чего потребности в масках оказываются не столь большими.
Ряд людей игнорирует распоряжение правительства города, считая ношение масок на улице "безполезным" и "портящим здоровье".
Некоторые получают маски бесплатно на местах работы.
Также мы узнали отношение горожан к перспективе бесплатной выдаче масок всем. Абсолютно все опрошенные считают необходимым бесплатную раздачу масок и позитивно относятся к такой практике.
Основным аргументам "за" стала дороговизна масок в аптеках, магазинах или метро.
Видео, фото: Piter.TV
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