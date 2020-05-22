Опрос: большинство петербуржцев ждут раздачи бесплатных масок от правительства города

Piter.TV вышел на улицы города, чтобы спросить петербуржцев, во сколько им обошелся обязательный масочный режим.

С 12 мая в Петербурге введен обязательный масочный режим. С этого момента прошло полторы недели. Мы решили узнать, во сколько обошлось обязательство носить маски на улицах города.

Суммы колеблются от 150 до 3000 тысяч рублей. Такой разброс связан с тем, что ряд горожан продолжает соблюдать самоизоляцию, из-за чего потребности в масках оказываются не столь большими.

Ряд людей игнорирует распоряжение правительства города, считая ношение масок на улице "безполезным" и "портящим здоровье".

Некоторые получают маски бесплатно на местах работы.

Также мы узнали отношение горожан к перспективе бесплатной выдаче масок всем. Абсолютно все опрошенные считают необходимым бесплатную раздачу масок и позитивно относятся к такой практике.

Основным аргументам "за" стала дороговизна масок в аптеках, магазинах или метро.

Видео, фото: Piter.TV