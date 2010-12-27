К 75-летию снятия блокады увеличат список людей, которые получат выплаты

Выплату смогут получить даже те люди, которые по каким-то причинам не получили статуса ветерана или жителя блокадного Ленинграда.

К 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге расширят список получателей выплаты. Семь тысяч рублей получат не только инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, но и несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы Второй Мировой.

Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов предложил выплатить деньги даже тем блокадникам, которые в настоящее время не проживают в Петербурге, но награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда". Таких жителей чуть больше 20 тысяч человек.

Кроме того, деньги могут получить люди, родившиеся до 22 февраля 1928 года, которые пережили войну, но по каким-то причинам не получили статуса ветерана или жителя блокадного Ленинграда. Таких петербуржцев 5,5 тысяч человек.

Соответствующую поправку главы Петербурга Александра Беглова ко второму чтению закона о выплатах поддержало Законодательное Собрание. Средства заложены в городской бюджет на 2019 год.

Ранее мы писали, что Александр Беглов хочет, чтобы принятые льготы для инвесторов не пересматривались.

Фото: Администрация Выборгского района