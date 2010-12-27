Александр Беглов хочет, чтобы принятые льготы для инвесторов не пересматривались

Инвестиционный форум проходит в Северной столице уже в третий раз, в этом году он проходит 12-13 ноября в историческом парке "Россия – моя история".

В Петербурге на федеральном уровне будут добиваться, чтобы ранее принятые льготы для инвесторов не пересматривались. Также в Смольном будут совершенствовать бюрократические процессы, связанные с бизнесом. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на врио губернатора Александра Беглова в ходе инвестиционного форума.

Особо актуальным такой диалог становится в связи с недавними поправками в Налоговый кодекс, отменяющими право субъектов устанавливать пониженные ставки налога на прибыль. Мы будем добиваться таких изменений на федеральном уровне, чтобы ранее принятые решения по поддержке инвесторов не пересматривались. Александр Беглов

Инвестиционный форум проходит в Северной столице уже в третий раз, в этом году он проходит 12-13 ноября в историческом парке "Россия – моя история".

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы собрали 12 тысяч подписей против сжигания мусора в Левашово: петицию передадут в Смольный.

Фото: gov.spb.ru