Петербуржцы собрали 12 тысяч подписей против сжигания мусора в Левашово: петицию передадут в Смольный

Александра Беглова просят не давать "зеленый свет" строительству мусоросжигательного завода.

Активисты направят в Смольный письмо, подписанное 12 тысячами петербуржцев, которые выступают против сжигания отходов на территории Левашово. Местные жители призывают врио губернатора отказаться от инициативы экс-градоначальника Полтавченко. Такие сведения поступили от активистов движения "Красивый Петербург". По их информации, большинство жителей промышленной зоны "Каменка" недовольны будущим строительством мусоросжигающего завода.

Петербуржцы надеются, что Александр Беглов примет во внимание экологическую нестабильную ситуацию в Левашово и не допустит ее ухудшения. Взамен строительства завода горожане предлагают развивать раздельный сбор мусора, а также обеспечение безопасной системы переработки вторсырья.

Активисты добавили, что документ будет передан Правительству Северной столицы в 16 часов 12 ноября.

Фото: Piter.tv