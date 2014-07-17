Выплату для контрактников увеличили до 1,8 млн рублей в Петербурге

Ранее объем выплаты составлял 1,3 млн рублей.

В Петербурге увеличили до 1,8 млн рублей размер единовременной выплаты для военнослужащих и добровольцев, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Об этом пишет "Петербургский дневник" 29 июля, ссылаясь на пресс-службу администрации Красногвардейского района.

Ранее объем выплаты составлял 1,3 млн рублей. После изменений зарплата за первый год в зоне СВО составляет 4,2 млн рублей.

Ранее ветеран из Петербурга Александр Красавин написал книгу о психологической адаптации участников СВО, которая называется "Разорванный круг или Путь домой". Автор отметил, что представители власти и общества должны активнее работать с военнослужащими, прошедшими через боевые действия.

Фото: Piter.TV