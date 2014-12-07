Ветеран из Санкт-Петербурга написал книгу о психологической адаптации участников СВО

Идея изложить свой опыт прохождения экстремальных событий у Александра Красавина возникла после возвращения с передовой.

Психологическая адаптация участников СВО - одна из важнейших задач нашей современности. Александр Красавин, участник СВО, взялся за решение этого вопроса и на основе личного опыта написал книгу по работе с посттравматическим синдромом "Разорванный круг или Путь домой". В книге автор рассуждает о том, как сохранить и восстановить психологическое здоровье в условиях боевых действий и встречающихся на пути человека экстремальных событиях.

Идея изложить свой опыт прохождения экстремальных событий и методы адаптации после СВО возникла после возвращения с новых территорий, где происходят непосредственно боевые действия. Находясь в плотном взаимодействии с военнослужащими за "лентой", а потом постоянно соприкасаясь с вернувшимися соратниками, я понял, что такая книга жизненно необходима здесь и сейчас. Александр Красавин, ветеран СВО и общественный деятель

Первыми читателями книги стали военнослужащие России, которым автор вручил книгу в лице руководителя политического отдела 56-го гвардейского учебного центра подготовки танковых и мотострелковых войск, где служат наши земляки.

Моя книга предназначена была в первую очередь для людей прошедших СВО, однако современность диктует свои условия и порой экстремальные события, оказываются ближе, чем нам бы хотелось. А значит книга "Разорванный круг или Путь домой" для всех нынешних граждан России. Мы станем еще сильнее и преодолеем все трудности на пути к победе и жизни в мире. Александр Красавин, ветеран СВО и общественный деятель

В общении с Piter.TV ветеран отметил, что представители власти и общества должны активнее работать с военнослужащими, прошедшими через боевые действия.

На адаптацию после СВО необходимо обратить больше внимания. Ветеранам СВО необходимы места в социальной среде, где они смогут адаптироваться ощущая себя принятыми и востребоваными несмотря на понесенные духовные и физические потери. Александр Красавин, ветеран СВО и общественный деятель

Уже сейчас издание "Разорванный круг или Путь домой" можно найти на популярных российских маркетплейсах.

Фото: архив А. Красавина