  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские пенсионеры получат выплаты за вакцинацию в январе 2022 года
Сегодня, 7:39
567
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские пенсионеры получат выплаты за вакцинацию в январе 2022 года

0 0

Поощрить хотят не только привитых горожан, но и тех, кто переболел коронавирусом или получил медотвод.

В Петербурге пенсионеры, которые прошли вакцинацию от коронавируса, получат денежное вознаграждение. С соответствующим предложением выступил губернатор города Александр Беглов, его поддержали профильные комитеты.

При этом поощрять хотят не только привитых горожан уважаемого возраста, но и тех, кто переболел коронавирусом или получил медотвод. Об этом пишет КП-Петербург со ссылкой на собственный источник.

Главная наша задача — сделать так, чтобы никто из наших граждан не почувствовал себя ущемленным.

Отметил источник издания

Попадающие под вышеуказанные группы пенсионеры получат по 2 тысячи рублей уже в январе 2022 года. Деньги начислят автоматически, поэтому никому не придется стоять в очередях.

Ранее мы писали, что новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации.

Фото: pixabay.com

Теги: выплаты, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
emezilov
Сегодня 8:49

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии