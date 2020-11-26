Петербургские пенсионеры получат выплаты за вакцинацию в январе 2022 года

В Петербурге пенсионеры, которые прошли вакцинацию от коронавируса, получат денежное вознаграждение. С соответствующим предложением выступил губернатор города Александр Беглов, его поддержали профильные комитеты.
При этом поощрять хотят не только привитых горожан уважаемого возраста, но и тех, кто переболел коронавирусом или получил медотвод. Об этом пишет КП-Петербург со ссылкой на собственный источник.
Главная наша задача — сделать так, чтобы никто из наших граждан не почувствовал себя ущемленным.
Отметил источник издания
Попадающие под вышеуказанные группы пенсионеры получат по 2 тысячи рублей уже в январе 2022 года. Деньги начислят автоматически, поэтому никому не придется стоять в очередях.
Ранее мы писали, что новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.