Петербургские пенсионеры получат выплаты за вакцинацию в январе 2022 года

Поощрить хотят не только привитых горожан, но и тех, кто переболел коронавирусом или получил медотвод.

В Петербурге пенсионеры, которые прошли вакцинацию от коронавируса, получат денежное вознаграждение. С соответствующим предложением выступил губернатор города Александр Беглов, его поддержали профильные комитеты.

При этом поощрять хотят не только привитых горожан уважаемого возраста, но и тех, кто переболел коронавирусом или получил медотвод. Об этом пишет КП-Петербург со ссылкой на собственный источник.

Главная наша задача — сделать так, чтобы никто из наших граждан не почувствовал себя ущемленным. Отметил источник издания

Попадающие под вышеуказанные группы пенсионеры получат по 2 тысячи рублей уже в январе 2022 года. Деньги начислят автоматически, поэтому никому не придется стоять в очередях.

Ранее мы писали, что новогодние ограничения в Петербурге разрабатываются с учетом возможного ухудшения эпидситуации.

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