Сумма будет зависеть от доходов родителей ребенка.

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в Петербурге увеличат вдвое. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

На данный момент социальную поддержку получают около трех миллионов горожан. Это пенсионеры, дети с ограниченными возможностями, инвалиды, помощь оказывается 81 категории граждан. Средства выделяются из федерального и городского бюджета.

Как рассказал Ржаненков, новой мерой поддержки стало увеличение финансирования маленьких детей (3-7 лет). Сумма будет зависеть от доходов родителей ребенка. Суммы выплат обещают увеличить вдвое.

Ранее в Петербурге увеличили на 3,4% маткапитал для семей с тремя детьми.

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