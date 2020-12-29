Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет в Петербурге увеличат вдвое. Об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
На данный момент социальную поддержку получают около трех миллионов горожан. Это пенсионеры, дети с ограниченными возможностями, инвалиды, помощь оказывается 81 категории граждан. Средства выделяются из федерального и городского бюджета.
Как рассказал Ржаненков, новой мерой поддержки стало увеличение финансирования маленьких детей (3-7 лет). Сумма будет зависеть от доходов родителей ребенка. Суммы выплат обещают увеличить вдвое.
Ранее в Петербурге увеличили на 3,4% маткапитал для семей с тремя детьми.
Фото: pixabay
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