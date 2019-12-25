Выплаты за новорождённого в Петербурге и Ленобласти получили свыше 40 тыс. семей

Всего на поддержку было выделено более 1 млрд рублей.

Свыше 43 тыс. семей в Петербурге и Ленинградской области стали обладателями единовременной выплаты при рождении ребёнка в размере 22 909 рублей. Всего на поддержку было выделено более 1 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения Социального фонда РФ.

В случае, если оба родителя ребёнка трудоустроены, они получают выплату проактивно, то есть, в течение 10-ти рабочих дней со дня получения сведений о регистрации рождения. В случае, если мама и папа не работают, им необходимо подать заявление в службах районного отделения или МФЦ, либо электронной через портал "Госуслуг".

Одобрение и оформление пособия происходит в течение 10-ти рабочих дней. Выплата приходит в течение пяти рабочих дней с момента одобрения. Отметим, что выплата предназначена для всех семей в РФ, включая опекунов, усыновителей или приёмных родителей, и не зависит от уровня их дохода.

Ранее мы сообщили о том, что социальную поддержку оказывают 2,6 млн петербуржцам.

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