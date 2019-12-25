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Выплаты работникам стационарных социальных учреждений продлены до 15 октября
Сегодня, 14:39
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nadezhda_sib

Выплаты работникам стационарных социальных учреждений продлены до 15 октября

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За весь период выплаты получили 2,8 тыс. работников социальной сферы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 21-го сентября.

Выплаты полагаются сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, которые созданы не в стационарных организациях за особые условия труда и дополнительную нагрузку. 

Период выплат продлили до 15 октября 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: выплаты, социальные работники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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