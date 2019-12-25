Выплаты работникам стационарных социальных учреждений продлены до 15 октября

За весь период выплаты получили 2,8 тыс. работников социальной сферы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 21-го сентября.

Выплаты полагаются сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, которые созданы не в стационарных организациях за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Период выплат продлили до 15 октября 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.

Фото: Piter.TV