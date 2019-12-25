Выплаты работникам стационарных социальных учреждений продлены до 15 октября

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, согласно которому социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 21-го сентября.
Выплаты полагаются сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, которые созданы не в стационарных организациях за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Период выплат продлили до 15 октября 2020.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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