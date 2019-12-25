Первоклассникам из многодетных семей помогут выплатами до начала учебы

Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

Юным петербуржцам, готовящимся идти в первый класс, предоставят выплаты до начала обучения. Денежная помощь предполагается, если будущие первоклашки – из многодетных семей. Соответствующий закон 10 апреля подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее подобная выплата, предусмотренная Социальным кодексом города, предоставлялась лишь после начала учебного года. В текущем году размер выплаты составил 4467 рублей. В Смольном отметили, что Закон позволяет получить выплату с того момента, как ребенка зачислили в школу, а значит за 5-6 месяцев до начала учебы.

Ранее губернатор Петербурга подписал закон о дополнительной поддержке семей с детьми.

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