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Губернатор Петербурга подписал закон о дополнительной поддержке семей с детьми
Сегодня, 22:55
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга подписал закон о дополнительной поддержке семей с детьми

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Таким образом Петербург выполняет поручения президента РФ.

Петербург окажет дополнительные меры социальной поддержки семьям с дети в возрасте от трех до семи лет. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Смольного. 

Выплаты будут получить те семьи, в которых ребенок (дети) и один или оба родителя живут в Северной столице. Но есть условие: размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше величины прожиточного минимума на душу населения, который был установлен в городе за второй квартал года, предшествующего году обращения. Ежемесячная выплата составит около 5,5 тыс. рублей. 

Ранее губернатор Петербурга доложил президенту о готовности медицинских учреждений в городе.

Фото: pixabay.com 

Теги: выплаты, дети, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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