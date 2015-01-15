Мобилизованные из Подмосковья получат выплаты о конца недели

Губернатор региона Андрей Воробьёв заверил, что 200 тыс. рублей поступят семьям бойцов в ближайшее время.

Все мобилизованные из Московской области получат единовременные выплаты до конца этой неделе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Руководитель напомнил о сроках перечисления денег в ходе заседания подмосковного правительства. Он отметил, что вопрос выплат волновал многих жителей региона и заверил родственников бойцов, что им не стоит беспокоиться, если она ещё не получена, так как это произойдёт в ближайшее время.

Хочу наш цифровой, социальный блок поблагодарить — все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья еще не получила их, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Напомним, что размер единовременной выплаты для мобилизованных жителейПодмосковья составил 200 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга и Ленобласти продолжают жаловаться на задержки выплат участникам СВО.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области