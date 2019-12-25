Жители Петербурга и Ленобласти продолжают жаловаться на задержки выплат участникам СВО

Кроме того, первоначально в двух соседних регионах дополнительно назначили выплаты добровольцам региональных именных батальонов в размере 300 тыс. рублей. Позже в Северной столице приняли решение отменить эту меру.

Размер единоразовой региональной выплаты мобилизованным в Петербурге и соседнем 47-ом регионе оценивается в 100 тыс. рублей. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, эта сумма предоставляется вне зависимости от обращения и без задержек. Тем не менее, родственники бойцов по-прежнему сообщают о том, что деньги не всегда приходят вовремя. Spb.aif.ru приводит несколько таких случаев со ссылкой на читателей.

Так, одна из петербурженок рассказала, что деньги пришлось ждать целый месяц. При этом они были получены только после после предупреждения о направлении жалобы в аппарат президента. Похожие жалобы адресуют губернатору Александру Беглову на его стрнице ВКонтакте. По информации городского комитета по социальной политике, окончательное решение о предоставлении выплаты принимается за 10 рабочих дней. В случае задержки необходимо прибегнуть к помощи органов соцзащиты.



Также о проблеме рассказала жительница Ленобласти, проживающая в Тихвине. Её муж был мобилизован 23 сентября, однако выплата пришла только 25 октября. Некоторые не могут дождаться средств до сих пор. Ситуацию рассмотрели в ходе заседания депутатов областного ЗакСа при участии губернатора Александра Дрозденко. Как выяснилось, проблема состоит в получении списков из военкоматов, что актуально и для Петербурга.

Отмечается, что в двух регионах дополнительно назначили выплаты добровольцам региональных именных батальонов в размере 300 тыс. рублей. Позже в Северной столице приняли решение отменить эту меру, а в Ленобласти её наоборот расширили, добавив бонус добровольцам.



Ранее мы сообщили о том, что все мероприятия по мобилизации прекратили в Петербурге.



Фото: ВКонтакте / Минобороны РФ