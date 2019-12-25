Выплаты ветеранам к 80-летию снятия блокады утвердили в Петербурге

Размер выплаты составит 10 тыс. и 5 тыс. рублей в зависимости от категории граждан.

Смольный утвердил дополнительную единовременную выплату для блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченную к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что размер выплат составит 10 тыс. рублей для инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и прочих мест принудительного содержания, граждан, родившихся и проживавших в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года не менее 4-ёх месяцев, а также тем, кого наградили знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда".

Вдовы и вдовцы погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также граждане, родившиеся в период до 3 сентября 1945 года, получат по 5 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV