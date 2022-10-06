Здания Петербурга украсили картинами из собрания Русского музея в День учителя

Инсталляции можно будет наблюдать до середины декабря.

В День учителя, 5 октября, фасады зданий Петербурга украсили картины из собрания Русского музея. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Петербурге уже стало традицией украшать фасады зданий световыми картинами в честь памятных и знаменательных дат, праздников, юбилеев. В этот раз мы увидим проекции полотен русских художников, посвященных учителям. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Портретом одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского работы художника Василия Матэ оформят брандмауэр на улице Шпалерной, 44. Фасад дома 85А по 8-й линии В. О. украсит портрет чувашской учительницы творения живописца Георгия Ряжского.

В Шушарах на Новгородском проспекте, 10, будет светиться жанровое полотно "Урок музыки" Георгия Татарникова. На Каменноостровском проспекте, 22-28, появится портрет академика Ивана Павлова художника Михаила Нестерова.

На стену дома 70 по Большому проспекту Васильевского острова спроецируют портрет композитора Антона Рубинштейна творчества Ильи Репина.

Инсталляции можно будет наблюдать до середины декабря.

Ранее на Piter.TV: проекции Петропавловской крепости украсят фасады Петербурга.

Фото: Смольный