Выплаты единого пособия беременным женщинам начнутся 1 января

В этом году средства получат около 88 тыс. жителей Северной столицы.

Беременные женщины и дети из Петербурга будут получать единые выплаты с 1 января 2023 года. Данное соглашение подписал губернатор Александр Беглов.

Единое пособие объединит другие выплаты федерального и регионального уровней. Так, мамы из Северной столицы будут получать одним числом ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей; ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

В этом году средства получат около 88 тыс. жителей Северной столицы. Правительство города выделит 4,5 миллиарда рублей, еще 3 миллиарда направят из федерального бюджета.

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