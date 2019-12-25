В жилищную программу для молодёжи Петербурга вложат более 90 млрд

Это позволит предоставить социальные выплаты и беспроцентные займы 7 тыс. молодых семей.

Власти Петербурга вложат более 90 млрд рублей в реализацию программы "Молодёжи — доступное жильё" в ближайшие три года. Об этом пишет 78.ru.

Это позволит предоставить социальные выплаты и беспроцентные займы 7 тыс. молодых семей. Правительство намерено сократить очередь ожидания для участников программы. Планируется, что в следующем году молодые семьи смогут получать соцвыплаты или сразу жильё непосредственно в тот же год, когда они обратились за социальной поддержкой.

Ранее Смольный готов приобрести 10 двухкомнатных квартир в госсобственность. На эти нужды городской комитет имущественных отношений готов направить почти 95 млн рублей.

Фото: Piter.tv

