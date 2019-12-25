Смольный намерен приобрести 10 двухкомнатных квартир в госсобственность

На эти нужды городской комитет имущественных отношений готов направить почти 95 млн рублей.

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга объявил тендер на предоставление десяти квартир в государственную собственность в рамках участия в долевом строительстве. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составила 94,7 млн рублей.

Проект Смольного подразумевает реализацию денежных средств участников долевого строительства на эскроу-счетахПлощадь требуемых квартир должна составлять от 45 до 54 кв. м. Кроме того, в них обязательна завершённая чистовая отделка, наличие металлических входных дверей, счетчиков водопотребления и дымоизвещателей.

Также у домов, в которых находятся квартиры, должна быть определённая социальная инфраструктура, в частности – детский сад, который может предоставить 61 место на 1 тыс. жителей с радиусом обслуживания в 300 м, школа со 120 местами на 1 тыс. жителей и радиусом в 500 метров, поликлиника с 26,33 посещениями в смену на 1 тыс. жителей с радиусом до 1 км, и 1 машино-место на 80 кв. м. площади всех квартир в доме.

Ввод в эксплуатацию многоквартирных жомов необходимо произвести до IV квартала 2022 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что на территории предприятия "Ручьи" построят поликлинику.

Фото: Piter.TV