На территории предприятия "Ручьи" построят поликлинику

На здание у Муринской дороги планируют выделить почти 775 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга ищет подрядчика для строительства поликлиники со станцией скорой помощи на территории предприятия "Ручьи". Начальная цена контракта на выполнение работ оценивается почти в 775 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Учреждение будет располагаться у Муринской дороги. Оно займёт 4 этажа с подвалом, в котором разместят технические помещения и склады. Помимо входной группы, на первом этаже нужно разместить помещение приёма и регистрации биоматериалов, помещения отделения скорой помощи со встроенной автостоянкой на 2 машины, кабинет врача-инфекциониста, помещения флюорографического кабинета, женский смотровой кабинет, процедурные, прививочный кабинет, кабинеты врачей медицинской профилактики и административные помещения.

Второй этаж вместит кабинеты врачей общей практики, помещения физиотерапии и лечебной физкультуры, помещения лучевой диагностики, кабинет электросветолечения, кабинет массажа, манипуляционную. На третьем будут располагаться дневной стационар на 13 коек, кабинеты функциональной диагностики и блок хирургических помещений. Четвертый этаж будет выполнять техническую функцию.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 23 декабря.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)