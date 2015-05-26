На территории предприятия "Ручьи" построят поликлинику

Комитет госзаказа Петербурга ищет подрядчика для строительства поликлиники со станцией скорой помощи на территории предприятия "Ручьи". Начальная цена контракта на выполнение работ оценивается почти в 775 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.
Учреждение будет располагаться у Муринской дороги. Оно займёт 4 этажа с подвалом, в котором разместят технические помещения и склады. Помимо входной группы, на первом этаже нужно разместить помещение приёма и регистрации биоматериалов, помещения отделения скорой помощи со встроенной автостоянкой на 2 машины, кабинет врача-инфекциониста, помещения флюорографического кабинета, женский смотровой кабинет, процедурные, прививочный кабинет, кабинеты врачей медицинской профилактики и административные помещения.
Второй этаж вместит кабинеты врачей общей практики, помещения физиотерапии и лечебной физкультуры, помещения лучевой диагностики, кабинет электросветолечения, кабинет массажа, манипуляционную. На третьем будут располагаться дневной стационар на 13 коек, кабинеты функциональной диагностики и блок хирургических помещений. Четвертый этаж будет выполнять техническую функцию.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 23 декабря.
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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