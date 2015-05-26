Особняк Полежаева реконструируют под нужды физико-математического лицея

Предварительно на эти цели готовы выделить 535,6 млн рублей.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на проведение капремонта с реставрацией и приспособлением дома №8 по проспекту Бакунина для нужд ГБОУ "Президентский физико-математический лицей № 239". Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 535,6 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Здание в Центральном районе Петербурга площадью почти 4 тыс. кв.м. было построено в 1877-1878 г.г. Оно признано объектом культурного наследия и памятником истории и культуры народов РФ. Заказчик ожидает от исполнителя проведение работ по сохранению памятника, включающие ремонт, реставрацию и воссоздание утраченных элементов. После этого в доме планируют разместить детский центр робототехники для дополнительного образования. Предполагается, что учреждение сможет одновременно вместить до 170 учеников и 49 человек персонала.

Завершить работы необходимо в 2023 году. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 8 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что для возведения перехватывающей автостоянки в Шушарах нашёлся подрядчик.

Фото: citywalls.ru