Для возведения перехватывающей автостоянки в Шушарах нашёлся подрядчик

Контракт за 253 млн рублей заключили с ООО "Балтконд".

Комитет по госзаказу Петербурга подвёл итоги тендера на возведение перехватывающей автостоянки на юге Петербурга. Объект в Шушарах потсроит с ООО "Балтконд". Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок,цена контракта снизилась до 253 млн рублей, изначально она составляла 272 млн.

Напомним, в техзадании указано, что стоянка должна вместить 418 машино-мест. Она будет находиться недалеко от Автозаводского проезда и КАД. Также на территории необходимо предусмотреть пост охраны, велопарковку, скамейки, урны, уличные туалеты, элементы наружного освещения.

Завершить работы требуется до 14 сентября 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что проект отделения экстренной медицинской помощи для Елизаветинской больницы оценили в 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV