Пенсионеры-долгожители из Петербурга получат единовременную выплату в конце мая

Поддержка гражданам в возрасте от 80-ти лет оказывается на федеральном и региональном уровнях.

В конце мая 2023 года пенсионерам-долгожителям в РФ придёт единовременная выплата в размере от 15 до 25 тыс. рублей. Отдельные разовые выплаты таким гражданам предусмотрены в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщает Primpress на пенсионного эксперта Марию Кирееву.

После 80 лет для граждан страны происходит увеличение прибавки к страховой пенсии по старости в 2 раза. В 90-летний юбилей пенсионеры получают 15 тыс. рублей.

Кроме того, в 95-ый день рождения пенсионеры получают по 20 тыс. рублей, а по достижении 100 лет — по 25 тысяч рублей ежегодно.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионеры, ветераны и труженики тыла смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах до 31 октября.

Фото: Piter.TV