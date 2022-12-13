Пенсионеры, ветераны и труженики тыла смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах до 31 октября

Льгота начинается действовать 27 апреля.

С 27 апреля по 31 октября 2023 года пенсионеры, ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, почетные доноры и другие льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на автобусах пригородного сообщения. Льгота будет действовать на 60 пригородных автобусных маршрутах Петербурга, сообщили в Комитете по транспорту.

Для этого необходимо оформить бесплатный именной льготный билет на пригородные маршруты. Он оформляется в кассах метро на действующий электронный проездной. Если такого электронного носителя нет, то его тоже можно оформить бесплатно в любой кассе метро.

Перечень всех категорий, имеющих право на бесплатный проезд, а также необходимый перечень документов можно посмотреть здесь.

К 78-летию Дня Победы ветераны из Петербурга получат по 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv