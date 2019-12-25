В озере под Выборгом утонул 17-летний подросток

До этого юноша распивал спиртные напитки с приятелем.

В понедельник, 15 июня, 17-летний житель поселка Возрождение под Выборгом, учащийся ПТУ, пошел купаться и не вышел из воды. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию о случившемся сообщил приятель юноши, с которым они распивали спиртные напитки. Ближе к утру к стражам порядка также обратилась мать пропавшего молодого человека. Она сообщила, что ее сын ушел купаться на озеро "Молочное" около 22 часов вечера в воскресенье. После того, как он зашел в воду, его никто не видел.

Документов при парне не было, его одежда осталась на берегу. После непродолжительных поисков спасатели обнаружили тело пропавшего молодого человека. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com