Выписки из ЗАГСа стали доступны на "Госуслугах"

Можно удаленно заказать выписки из свидетельства о браке, разводе, а также о рождении для себя и детей и прочее.

Выписки из органов записи актов гражданского состояния теперь можно получить на едином портале государственных услуг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского правительства. Новый сервис запустили Минцифры и ФНС.

За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. из сообщения Правительства РФ

Так, через сайт "Госуслуги" можно удаленно заказать свидетельства о браке и разводе, о перемене имени, а также свидетельства о рождении для себя и детей. Запросить необходимые данные можно в разделе "Документы и данные" подраздела "Семья и дети" разово или через подписку.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что пользователи единого портала государственных услуг скоро получат доступ ко всей электронной медицинской карте. Таким образом гражданам РФ будет не нужно заполнять онлайн-заявления вручную или искать бумажные документы. "Госуслуги" будут самостоятельно получать необходимые данные от медорганизаций самостоятельно.

Фото: Госуслуги