Минцифры: пользователям "Госуслуг" будет доступна вся электронная медкарта

В личном кабинете можно будет получить доступ к электронным назначениям, рецептам и результатам анализов.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что пользователи единого портала государственных услуг скоро получат доступ ко всей электронной медицинской карте. Об этом он сказал в ходе совещания с премьером-министром России Михаилом Мишустиным.

Таким образом гражданам РФ будет не нужно заполнять онлайн-заявления вручную или искать бумажные документы. "Госуслуги" будут самостоятельно получать необходимые данные от медорганизаций самостоятельно.

Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте. Максут Шадаев, глава Минцифры

Он добавил, что для организации постоянного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных планируется внедрить телемедицинские сервисы и технологии.

Ранее мы сообщали, что россияне смогут встать на учет по месту пребывания на портале "Госуслуги". Теперь не обязательно посещать отдел Министерства внутренних дел или многофункциональные центры.

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