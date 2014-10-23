Винус Уильямс проиграла первый матч после годичного перерыва в карьере

Ее соперницей была канадская спортсменка Ребекка Марино.

Американская теннисистка Винус Уильямс уступила в матче первого круга турнира WTA 250 в Вашингтоне.

Соперницей 42-летней спортсменки была Ребекка Марино из Канады. Уильямс проиграла со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Отметим, что для американки это был первый матч с августа 2021 года. Марино сыграет во втором круге турнира с победительницей пары Андреа Петкович (Германия) - Клара Таусон (Дания).

Ранее мы сообщали, что Потапова уступила в финале турнира в Праге.

Видео: YouTube / Tennis 9ine