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Виновным в вооруженном нападении на салоны сотовой связи дали по 11 лет

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Во время последнего разбойного нападения в декабре 2018-го года мужчин задержали.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении участников банды, которые в 2017 и 2018 году совершили ряд нападений на салоны сотовой связи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Преступники ограбили 5 салонов связи на общую сумму почти 2,7 млн рублей. Мужчины приходили в офисы вечером, когда там была вся выручка за день. После последнего нападения, которое состоялось 25 декабря 2018 года, деньги потратить не удалось, так как злоумышленников задержали. 

Айыпхан Аджиев и Зайнал Сайпуллаев не отрицали своего участия в нападениях, однако отрицали, что они руководили организованной группой. О том, что оружие является огнестрельным, подсудимые не знали. У обоих фигурантов есть свидетельства частных охранников 6 разряда с огневой подготовкой.

Суд назначил бандитам по 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также изъял у них автомобили. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео того, как мужчина украл мобильный телефон со стенда в салоне связи на Испытателей.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: банда, разбой, салон сотовой связи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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