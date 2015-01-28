Мужчина украл мобильный телефон со стенда в салоне связи на Испытателей

Злоумышленник кружил вокруг стенда со смартфонами, после чего взял один из них.

Ограбление салона связи на проспекте Испытателей попало на видео. По данным от источника Piter.TV, оно произошло в 18-м часу 11-го апреля.

На кадрах видно, как мужчина в серой кепке ходит вокруг стенда с телефонами, затем что-то хватает и убегает. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает. В этот момент в зале находились консультанты, но они помогали другим посетителям и не успели среагировать.

Сумма ущерба неизвестна. По предварительным данным, он забрал с собой только один смартфон. Сотрудник салона связи обратился в полицию.

Ранее мужчина украл телефон из салона сотовой связи на 1-й Красноармейской. Он распылил газ из аэрозольного баллончика в лицо продавца-консультанта.

Видео: Piter.TV