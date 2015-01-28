Мужчина украл мобильный телефон со стенда в салоне связи на Испытателей

Ограбление салона связи на проспекте Испытателей попало на видео. По данным от источника Piter.TV, оно произошло в 18-м часу 11-го апреля.
На кадрах видно, как мужчина в серой кепке ходит вокруг стенда с телефонами, затем что-то хватает и убегает. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает. В этот момент в зале находились консультанты, но они помогали другим посетителям и не успели среагировать.
Сумма ущерба неизвестна. По предварительным данным, он забрал с собой только один смартфон. Сотрудник салона связи обратился в полицию.
Ранее мужчина украл телефон из салона сотовой связи на 1-й Красноармейской. Он распылил газ из аэрозольного баллончика в лицо продавца-консультанта.
Видео: Piter.TV
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