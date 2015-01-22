По версии следствия, водитель, будучи пьяным, выехал на красный свет и столкнулся с Mercedes.

Виновника смертельного ДТП на Каменноостровском проспекте арестовали решением Петроградского районного суда Петербурга. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба судов города.

Авария произошла 15 декабря в час ночи дома №48 по Каменноостровскому проспекту. Машина BMW, за рулем которой находился 24-летний петербуржец с признаками опьянения, совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора Daewoo Matiz.

После этого иномарка совершила столкновение с движущимся по набережной Карповки Mercedes-Benz CLS-класс. В результате ДТП 54-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Водителю предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Фото: Piter.tv