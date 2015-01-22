Виновника смертельного ДТП на Каменноостровском проспекте арестовали решением Петроградского районного суда Петербурга. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба судов города.
Авария произошла 15 декабря в час ночи дома №48 по Каменноостровскому проспекту. Машина BMW, за рулем которой находился 24-летний петербуржец с признаками опьянения, совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора Daewoo Matiz.
После этого иномарка совершила столкновение с движущимся по набережной Карповки Mercedes-Benz CLS-класс. В результате ДТП 54-летний водитель Mercedes погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Водителю предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшем по неосторожности смерть человека.
Фото: Piter.tv
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