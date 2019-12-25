В массовом ДТП на Кантемировском проспекте погиб водитель Mercedes

BMW, за рулем которого находился 24-летний петербуржец с признаками опьянения, совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора Daewoo Matiz, а затем на Mercedes.

В ДТП на Кантемировском проспекте погиб автомобилист. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла 15 декабря в 1:00 у дома №48 по Кантемировскому проспекту. BMW, за рулем которого находился 24-летний петербуржец с признаками опьянения, совершил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора Daewoo Matiz. После этого BMW еще совершил столкновение с движущимся по набережной Карповки Mercedes-Benz CLS-класс. В результате ДТП 54-летний водитель Mercedes скончался на месте происшествия.

Водитель BMW к административной ответственности за 2021 год привлекался четыре раза. Возбуждено уголовное дело.

Также полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на Невском проспекте.

Фото: Piter.tv