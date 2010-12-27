Виновник смертельного ДТП на Невском предстанет перед судом

Он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, которое произошло на Невском проспекте. Погиб 18-летний водитель. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Установили, что 29 декабря обвиняемый 23-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Также он двигался с запрещающей скоростью. Около регулируемого перекрестка с каналом Грибоедова он столкнулся с другим автомобилем, который тормозил перед красным сигналом светофора. Из-за столкновения 18-летний водитель на "ВАЗе" наехал на стоящие впереди машины. Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Уголовное дело направили в районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Подозреваемый находится под домашним арестом.

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Фото: pixabay.com

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