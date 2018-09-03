Дети в лагере "Восход" получили инфекционное заболевание из-за еды

На данный момент всех пострадавших выписали.

Ситуация с инфекционным заболеванием в лагере "Восход" находится на особом контроле. Такое заявление 5 июля сделал комитет по образованию Петербурга.

Стало известно, что возбудителем инфекции стали продукты питания. "Опасные" продукты изъяли. Лабораторные работы продолжаются. Заболеваний среди работников пищеблока не выявили. В корпусах, пищеблоке и санитарно-гигиенических помещениях провели дезинфекцию. Дети находятся под медицинским наблюдением. Санитарные врачи и комитет по образованию Петербурга следят за тем, чтобы заболевание не распространялось.

Напомним, в лагере "Восход" в период с 29 по 2 июля 13 детей пожаловались на плохое самочувствие. У 8 подтвердили инфекционное заболевание. Были госпитализированы 4 ребенка, остальных забрали родители. Сейчас всех детей выписали. Детей с признаками заболевания в лагере нет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину госпитализировали из-за ожога верхних дыхательных путей. Кто-то разлил едкую жидкость около жилого комплекса.

Фото: vk.com/dolvoshod