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Дети в лагере "Восход" получили инфекционное заболевание из-за еды
Сегодня, 13:11
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nadezhda_sib

Дети в лагере "Восход" получили инфекционное заболевание из-за еды

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На данный момент всех пострадавших выписали.

Ситуация с инфекционным заболеванием в лагере "Восход" находится на особом контроле. Такое заявление 5 июля сделал комитет по образованию Петербурга. 

Стало известно, что возбудителем инфекции стали продукты питания. "Опасные" продукты изъяли. Лабораторные работы продолжаются. Заболеваний среди работников пищеблока не выявили. В корпусах, пищеблоке и санитарно-гигиенических помещениях провели дезинфекцию. Дети находятся под медицинским наблюдением. Санитарные врачи и комитет по образованию Петербурга следят за тем, чтобы заболевание не распространялось.

Напомним, в лагере "Восход" в период с 29 по 2 июля 13 детей пожаловались на плохое самочувствие. У 8 подтвердили инфекционное заболевание. Были госпитализированы 4 ребенка, остальных забрали родители. Сейчас всех детей выписали. Детей с признаками заболевания в лагере нет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину госпитализировали из-за ожога верхних дыхательных путей. Кто-то разлил едкую жидкость около жилого комплекса. 

Фото: vk.com/dolvoshod

Теги: инфекционное заболевание, инфекция, лагерь восход
Категории: Лента новостей, Новости России,

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