У "Балтийской жемчужины" разлили канистры с едким веществом

В пятницу, 5 июля на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова в Красносельском районе Петербурга неизвестные разлили канистры с едким веществом. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.
Разлитое вещество прожгло траву и землю. Запах дыма вызвал у людей кашель и тошноту. Горожане рассказали, что одного из очевидцев госпитализировали в больницу с ожогом верхних дыхательных путей.
СМИ сообщили, что на место выезжали аварийная служба "Экостроя" и сотрудники МЧС. Готовится еще один выезд для замера воздуха.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красносельском районе проверили качество воздуха.
Фото, видео: БЖonline | Балтийская Жемчужина / ВКонтакте
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