У "Балтийской жемчужины" разлили канистры с едким веществом

По словам очевидцев, один человек госпитализирован в больницу.

В пятницу, 5 июля на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова в Красносельском районе Петербурга неизвестные разлили канистры с едким веществом. Об этом рассказали местные жители в социальных сетях.

Разлитое вещество прожгло траву и землю. Запах дыма вызвал у людей кашель и тошноту. Горожане рассказали, что одного из очевидцев госпитализировали в больницу с ожогом верхних дыхательных путей.

СМИ сообщили, что на место выезжали аварийная служба "Экостроя" и сотрудники МЧС. Готовится еще один выезд для замера воздуха.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красносельском районе проверили качество воздуха.

Фото, видео: БЖonline | Балтийская Жемчужина / ВКонтакте