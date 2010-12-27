В Красносельском районе проверили качество воздуха

Угроз для жителей нет.

Комитет по природопользованию проверил качество атмосферного воздуха на территории жилого комплекса "Солнечный город" в Красносельском районе. Проверка потребовалась из-за недавней ликвидации пожара на свалке рядом с Волхонским шоссе, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Специалисты провели оперативные наблюдения с помощью передвижной лаборатории мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Результаты измерения показали, что концентрации всех измеренных загрязняющих веществ не превысили гигиенических норматив. Угроз для жителей нет.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что рядом с Волхонским шоссе загорелась свалка.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга