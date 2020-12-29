Момент побега попал на камеры.

Виновник аварии в Красном Селе сбежал с места происшествия. О деталях случившегося рассказали очевидцы в группе "Транспортный Коллапс, Красное село" 7 января. Выяснилось, что сегодня на проспекте Ленина автомобиль каршеринга устроил массовую аварию, "собрав" в одном ДТП сразу пять машин. После этого он не стал ждать дорожную полицию и скрылся бегством с места происшествия – момент побега попал на камеры наблюдения.

Авария на пр. Ленина недалеко от ул. Гвардейской. Как нам сообщили, водитель каршеринговой автомашины Делимобиля собрал сразу пять машин массовым ДТП. После столкновения скрылся бегством. Его не смогли догнать... – написали в группе.

На видео с камер видно, как владелец одного из автомобилей попытался догнать нарушителя, но не смог его догнать.

Ранее мы сообщали о том, что в ДТП на Невском проспекте пострадала машина такси. Иномарка, попавшая в аварию, скрылась с места происшествия.

Фото, видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село