Иномарка, попавшая в аварию, скрылась с места происшествия.

В ДТП на Невском проспекте пострадала машина такси. О деталях происшествия в центре Петербурга 7 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что столкнулись автомобили "Яндекс. Такси" и "Ауди", причем водитель второго автомобиля закрыл бумажкой номера автомобиля и уехал, оставив такси с сорванным бампером на проезжей части.

Владелец Audi всадил таксисту Яндекса, оторвав ему бампер, но решив, что это не его проблема.... Покопавшись в салоне, достал листок и закрыл бумажкой номера.... А потом сел за руль и уехал, оставив Яндекс стоять одного.... на аварийке.... на Невском. – написали пользователи группы.

Ранее мы сообщали о том, что нетрезвые хулиганы угнали машину доставщика и устроили ДТП в Красногвардейском районе. Водитель скрылся с места аварии, оставив в салоне приятеля.

Фото: vk.com/spb_today