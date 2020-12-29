В ДТП на Невском проспекте пострадала машина такси. О деталях происшествия в центре Петербурга 7 января рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что столкнулись автомобили "Яндекс. Такси" и "Ауди", причем водитель второго автомобиля закрыл бумажкой номера автомобиля и уехал, оставив такси с сорванным бампером на проезжей части.
Владелец Audi всадил таксисту Яндекса, оторвав ему бампер, но решив, что это не его проблема.... Покопавшись в салоне, достал листок и закрыл бумажкой номера.... А потом сел за руль и уехал, оставив Яндекс стоять одного.... на аварийке.... на Невском.
– написали пользователи группы.
Ранее мы сообщали о том, что нетрезвые хулиганы угнали машину доставщика и устроили ДТП в Красногвардейском районе. Водитель скрылся с места аварии, оставив в салоне приятеля.
Фото: vk.com/spb_today
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