Нетрезвые хулиганы угнали машину доставщика и устроили ДТП в Красногвардейском районе

Водитель скрылся с места аварии, оставив в салоне приятеля.

Во вторник, 5 января,в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, спровоцированное двумя угонщиками. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения похитили "Шевроле Лачетти", которая принадлежала сотруднику службы доставки. Об этом сообщила "Фонтанка".

С сообщением о хулиганстве в экстренные службы обратилась обратилась жительница дома №30 по проспекту Энергетиков: она рассказала, что примерно в 22:30 на ее 20-летнего сына-доставщика напали двое неизвестных и отобрали ключ от автомобиля.

Как выяснилось, угонщик не обладал достаточным опытом вождения, поэтому через несколько минут автомобиль врезался в препятствие на а шоссе Революции, где ее задержали правоохранители. 23-летний водитель покинул место преступления, оставив в салоне нетрезвого 22-летнего приятеля, который оказался соседом потерпевшего.

Позже по месту жительства удалось задержать и второго хулигана. Обоих злоумышленников поместили в изолятор: по факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV