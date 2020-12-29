Молчаливый мужчина трижды ударил ножом женщину, открывшую ему дверь

Жительница Кировского района госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро.

В среду, 6 января, петербурженка, проживающая в Кировском районе, обратилась в правоохранительные органы, заявив о нападении незнакомца. Злоумышленник напал на хозяйку квартиры с ножом, когда она открыла ему дверь в квартире на улице Зины Портновой, 21/2. Как пишет "Фонтанка", полицейские обнаружили по указанному адресу раненую женщину 42 лет.

Потерпевшая отметила, что ждала визита арендодателя, поэтому открыла дверь незнакомцу, не проверив, кто стоит за ней. На пороге оказался мужчина в возрасте около 25 лет: он молча ударил хозяйку квартиры ножом 3 раза.

Примечательно, что нападение было совершено не с целью ограбления - сразу после нанесения ранения он покинул лестничную площадку. Ранее пострадавшая не видела мужчину.

В результате петербурженка была доставлена в больницу с непроникающими ранениями в живот и бедро.

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Фото: Piter.TV