Безработный зарезал собственного брата во время застолья на Мартыновской

Пострадавший скончался на месте.

В среду, 6 января, сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали безработного рецидивиста, который нанес смертельное ранение собственному брату. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что в день убийства мужчины проводили время за распитием спиртного в доме по Мартыновской улице. Между братьями завязалась ссора, в результате которого один из них достал нож и ударил им соперника. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.

У задержанного изъяли орудие преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что по факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV