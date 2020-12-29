  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Безработный зарезал собственного брата во время застолья на Мартыновской
Сегодня, 11:28
49
lizapoluda

Безработный зарезал собственного брата во время застолья на Мартыновской

0 0

Пострадавший скончался на месте.

В среду, 6 января, сотрудники полиции Приморского района Петербурга задержали безработного рецидивиста, который нанес смертельное ранение собственному брату. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что в день убийства мужчины проводили время за распитием спиртного в доме по Мартыновской улице. Между братьями завязалась ссора, в результате которого один из них достал нож и ударил им соперника. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте.

У задержанного изъяли орудие преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что по факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, рецидивист, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии