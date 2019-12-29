Допустивший аварию на катере капитан получил штраф в 30 тысяч рублей

Его лодку из-за неаккуратного управления выбросило на берег, пострадал пассажир судна.

Кронштадтский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца Андрея Н. на 30 тысяч рублей за нарушение правил безопасности, сообщили 26 февраля в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснил суд, в августе прошлого года мужчина управлял в ночи моторной лодкой "Buster L special", имея соответствующее разрешение. На борту был сам осужденный и один пассажир. В один момент слегка нетрезвый капитан разогнался, резко вывернул судно вправо, и лодка налетела на подводный камень. Катер выбросило на берег дамбы, из-за чего пассажир получил тяжелые травмы.

Капитан признал вину в суде, потерпевший отметил, что не имеет претензий к осужденному. Уголовная мера смягчилась до судебного штрафа.

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