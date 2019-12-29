Начальник склада украл более 5 тысяч килограмм фруктов на полмиллиона рублей

Злоумышленник договорился с несколькими сотрудниками об удобном вывозе награбленного.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала обвинение гражданина Азербайджана, сообщила 26 февраля пресс-служба ведомства. Мужчина похитил вверенное ему имущество в крупном размере.

По догадкам следствия, в прошлом декабре обвиняемый работал начальником склада ныне обанкротившегося ТД "Интерторг". Мужчина поручил кладовщику погрузить в машину пустые паллеты и несколько паллетов с фруктами, а после договорился с грузчиком об отгрузке фруктов на другой склад. С охранником злоумышленник также договорился, поэтому грузовую машину без проверки пропустили на территорию.

Похищенными оказались 1600 кг бананов, более 2 тысяч килограмм мандаринов и 1200 кг хурмы. Общая стоимость награбленного составила более 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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