Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в строительной компании

Зарплата некоторых работников опустилась ниже МРОТа.

Прокуратура Калининского района проверила строительную организацию "СМУ 86" на предмет соблюдения трудового законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в прокуратуру обратился один из работников компании с жалобой.

Как выяснилось, некоторые сотрудники получали зарплату, опустившуюся ниже минимального размера оплаты труда. Также с начала прошлого года в организации не велась индексация зарплаты.

Руководству внесено представление, нарушения уже устранили. Гендиректор, попавший под административное производство, получил штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что за удар ножом в грудь грабитель заплатит петербуржцу почти 400 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV