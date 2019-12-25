Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в строительной компании

Прокуратура Калининского района проверила строительную организацию "СМУ 86" на предмет соблюдения трудового законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в прокуратуру обратился один из работников компании с жалобой.
Как выяснилось, некоторые сотрудники получали зарплату, опустившуюся ниже минимального размера оплаты труда. Также с начала прошлого года в организации не велась индексация зарплаты.
Руководству внесено представление, нарушения уже устранили. Гендиректор, попавший под административное производство, получил штраф в 10 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что за удар ножом в грудь грабитель заплатит петербуржцу почти 400 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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