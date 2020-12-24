Петербуржца могут лишить прав за выезд на пешеходную зону в Гостиного двора

Инцидент попал на видео.

Полиция нашла виновника и потерпевшего в ДТП у Гостиного двора на Невском проспекте. Во вторник, 22 декабря, "Хендэ" выехал на пешеходную зону.

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, мужчина-пешеход получил незначительные травмы. Когда на место прибыли полицейские и медики, ни виновника аварии, ни потенциального потерпевшего не было.

Как выяснилось, за рулем "Соляриса" находился 24-летний Надир. Он явился в полицию, где в его отношении составили ряд административных протоколов за нарушение ПДД и, в первую очередь, за оставление места аварии. В ближайшее время в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении водителя права управления транспортным средством.

У пешехода, 32-летнего Алексея, каких-либо претензий к водителю не было.

Видео: Piter.TV, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО