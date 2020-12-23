Видео: водитель иномарки вылетел на пешеходную зону Гостиного двора

В соцсетях горожане предположили, что машина вылетела на пешеходную зону после ДТП.

Утром в среду, 23 декабря, на Невском проспекте у Гостиного двора произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Позже в редакцию Piter.TV попали кадры с места происшествия. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как иномарка вылетает на пешеходную зону Гостиного двора, ударяется об остановку, едва не сбивает пешехода и останавливается в клумбе.

В комментариях под записью в соцсетях горожане предположили, что машина вылетела на пешеходную зону после ДТП. Достоверной информации о том, что именно произошло, пока нет.

Была там, чудом не попала под эту машину. На скорости вылетел на тротуар, сбил людей, стоявших на остановке уверяет свидетельница.

По предварительной информации, пострадали двое. На кадрах с места аварии видно, как водитель въехал в толпу людей.

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Видео: Piter.TV