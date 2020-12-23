Видео: троллейбус протаранил авто на Кантемировской улице

Транспортные средства "не заметили" друг друга.

Утром 23-го декабря в Выборгском районе Петербурга столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на перекрестке Кантемировской улицы и улицы Харченко в сторону станции метро "Лесная". На кадрах видно, что водитель легкового авто рассчитывал проскочить перед общественным транспортом, но тот не успел затормозить и врезался в бок.

В результате ДТП две полосы для движения оказались перекрыты. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный пригрозил взорвать дом в Петербурге, требуя перевода 100 рублей.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге" / VK