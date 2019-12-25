Неизвестный пригрозил взорвать дом в Петербурге, требуя перевода 100 рублей

Полиция уже ищет телефонного террориста.

В первом часу ночи 22 декабря в полицию позвонил неизвестный, отказавшийся представиться, и заявил, что он взорвет один из домов в Петербурге. При этом, как стало известно Piter.TV, мужчина требовал перевести ему 100 рублей в течение получаса.

Полицейские установили, что телефонный номер зарегистрирован на 47-летнего жителя Архангельской области, который, согласно геопозиции, находился в доме №7 по Искровскому проспекту. Здание и прилегающую к нему территорию осмотрели, но не обнаружили ничего опасного, эвакуацию решили не проводить.

Телефонного террориста уже разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации источника, владелец номера ранее был судим за убийства, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее мы писали, что упакованные части человеческого тела нашли в подвале дома в Гатчине.

Фото: pixabay