Виновник ДТП с погибшей девочкой стал фигурантом уголовного дела

Трагедия случилась 23 февраля на трассе в Ленобласти.

В воскресенье, 23 февраля, на трассе из Петербурга во Всеволожск произошло смертельное ДТП: от полученных в момент столкновения автомобилей травм погибла трехлетняя девочка. Виновник аварии 26 февраля стал фигурантом уголовного дела.

Несчастье случилось, когда "Тойота" с 67-летним водителем за рулем врезалась во встречный "Фольксваген Поло" с 32-летним водителем в салоне. От удара вторая иномарка съезала в кювет, травмы, помимо девочки, получил еще один пассажир. Как сообщили 26 февраля в ГУ МВД по Петербургу и области, водитель "Тойоты" стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

Фото: Piter.TV